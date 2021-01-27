Суд конфисковал активы депутата Госдумы Сопчука

Как стало известно “Ъ”, Замоскворецкий райсуд Москвы по требованию Генпрокуратуры взыскал активы депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Сопчука. Суд установил, что он незаконно занимался предпринимательской деятельностью и обратил доли ООО «Терней Золото» в пользу государства. Компания установила запасы золота и серебра на 38,5 млрд руб.

Господин Сопчук передал акции компании своей сестре Людмиле Стуковой. Генпрокуратура считает, что он сделал это фиктивно. Депутат не участвовал в разбирательстве. Его адвокаты заявляли, что он не может быть ответчиком, так как ему не принадлежат доли в уставном капитале.

Подробнее — в материале “Ъ” «Депутатские миллиарды приискали в казну России».