В Амстердаме произошли взрывы во время беспорядков

Несколько взрывов произошло в Амстердаме во время акций против локдауна в Нидерландах. Как передают местные СМИ, взорвался автомобиль, который подожгли протестующие, также взрыв произошел в киоске. О пострадавших не сообщается.

По данным СМИ, 26 января протестующие закидали сотрудников правоохранительных органов камнями и петардами. Несколько человек были задержаны. Больше 30 человек задержали во время протестов в Роттердаме.

Начальник национальной полиции Виллем Вулленерс считает, что беспорядки 26 января прошли спокойнее, чем в предыдущие дни — 24 и 25 января были задержаны около 450 человек. «Во многих других городах ситуация гораздо более спокойная, чем вчера»,— сказал он Нидерландской телерадиовещательной корпорации.

Протесты продолжаются в Нидерландах с выходных. Демонстранты не согласны с жесткими ограничениями, которые ввели из-за распространения коронавируса.

Подробнее о протестах — в материале “Ъ” «Нидерланды накрыл протестный вирус».