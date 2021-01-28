РОПС должен быть распущен

Эта неделя ознаменовалась активной дискуссией о системе гарантирования, созданной в 2015 году для пенсионных накоплений граждан. Так, Ассоциация НПФ выступила с радикальным предложением ограничить отчисление в резерв по ОПС (РОПС) до 1% от объема пенсионных накоплений. В начале года ЦБ предложил сократить норматив до 3%. Почти одновременно депутаты внесли в Госдуму законопроект, который решает вопрос о более 400 млн руб. пенсионных накоплений, образовавшихся при ликвидации НПФ. И с этим предложением успели поспорить ряд нынешних и бывших менеджеров НПФ (см. “Ъ” от 27 января).

Большинству граждан может показаться, что поднятые вопросы носят технических характер. Однако они касаются как раз пенсионных накоплений этого большинства. Созданная система гарантирования является по сути двухуровневой. На первой ступени системы ПФР и НПФ формируют РОПС, который страхует фонды на случай, если те не смогут выполнять обязательства. Вторая ступень — это фонд гарантирования пенсионных накоплений (ФГПН) АСВ. Он возмещает в случае неприятности с фондами только взносы граждан по пенсионным накоплениям без накопленного инвестдохода.

И оплачивают эту систему сами граждане. РОПС формируется за счет взносов НПФ и ПФР, которые берутся из пенсионных накоплений в размере 0,125%. Резерв пополняется и за счет штрафов за досрочный переход из фонда в фонд (зачастую неосознанного, иногда просто мошеннического). ФГПН — еще ежегодно минус 0,024% накоплений. С момента создания граждане заплатили за систему гарантирования уже более 260 млрд руб.

Конечно, всегда приятно иметь гарантию вкладов, накопления и вообще сбережений. Но в данном случае объем достиг 5,5% пенсионных накоплений. И даже ЦБ признавал систему избыточной (см. “Ъ” от 5 октября 2018 года). Особенно на фоне стресс-тестирований и фидуциарной ответственности НПФ, ограничивающих их риски и неблагонадежные действия. Да и инвестдекларация ВЭБа, управляющего пенсионными накоплениями граждан, лежащих в ПФР, носит крайне консервативный характер. Соответственно, объем гарантийных средств непропорционален рискам системы.

Так что предложения ЦБ и НПФ о прекращении взносов частных фондов в РОПС при достижении им определенного уровня выглядят полумерой. Созданный резерв, как уже неоднократно заявляли эксперты, может быть частично расформирован с тем, чтобы вернуть гражданам потерянные деньги. А инициатива народных избранников по направлению излишков ликвидируемых фондов в ФГПН в размере 400 млн руб. вместо передачи их гражданам за счет начисления дополнительного инвестдохода или перевода их в недостающую часть по пенсионным резервам совсем уж отдает мелочностью.