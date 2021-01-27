Ликвидер рынка

Законодатели предлагают направлять остатки средств, выявленные в ходе ликвидационных процедур у ряда НПФ, в фонд гарантирования пенсионных накоплений (ФГПН) Агентства по страхованию вкладов (АСВ). По мнению депутатов, это будет соответствовать «целевому использованию» таких средств. Однако нынешние и бывшие представители пенсионной индустрии солидарны: деньги нужно вернуть гражданам, а не передавать АСВ.

Профицит средств пенсионных накоплений, полученный после удовлетворения требований всех кредитов в ходе ликвидации НПФ, может быть направлен в ФГПН АСВ. Такая норма содержится в законопроекте, внесенном во вторник, 26 января, в Госдуму. В проекте поправок к закону «О несостоятельности (банкротстве)» говорится, что «в случае если сумма средств пенсионных накоплений… превышает размер требований кредиторов, подлежащих удовлетворению» за их счет, эти деньги после окончания расчетов с кредиторами должны быть направлены в ФГПН.

Фонд гарантирования пенсионных накоплений системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) формируется из взносов НПФ и ПФР. Их размер составляет 0,025% среднегодовой стоимости чистых активов (СЧА) фонда, скорректированной на коэффициент 0,975. В результате это либо уменьшает инвестиционный доход застрахованных лиц, либо при его отсутствии увеличивает разносимый по счетам клиентов убыток. По данным АСВ, объем фонда на начало 2021 года составлял 4,3 млрд руб. В 2021 году ожидается поступления в него за счет взносов НПФ 705 млн руб. Средства фонда должны направляться АСВ на выплату возмещения застрахованным лицам, но с 2015 года ни одного гарантийного случая еще не было.

Ранее на неурегулированность вопроса использования средств пенсионных накоплений НПФ в случае их профицита при ликвидации фонда обратила внимание Счетная палата (СП; см. “Ъ” от 28 февраля 2019 года). Профицит был обнаружен на конец 2018 года у восьми НПФ. Суммарно этих средств, по расчетам СП, было почти на 600 млн руб. Профицит средств пенсионных накоплений на начало этого года составляет 428,9 млн руб., уточнили в АСВ.

При этом, как отмечали в Счетной палате в 2018 году, мнения о том, что делать с этим профицитом, разнились. АСВ считало целесообразным «рассмотреть возможность включения избыточных средств» пенсионных накоплений в состав пенсионных резервов, чтобы увеличить долю «удовлетворения требований» по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО). ЦБ же предлагал дождаться решения этого вопроса на законодательном уровне.

«Направление в ФГПН средств, составляющих пенсионные накопления ликвидируемых НПФ, оставшихся после завершения расчетов по требованиям кредиторов… будет соответствовать их целевому использованию»,— указывается в пояснительной записке к законопроекту. «Принятие проекта закона позволит определить целевой характер использования указанных средств»,— отмечают и в АСВ.

Однако участники пенсионного рынка настроены иначе. «Пополнение ФГПН пенсионными фондами и так сокращает полученный гражданами инвестдоход, к тому же у НПФ есть первый уровень защиты клиентов — резерв по ОПС, сумма которого приближается к 100 млрд руб.»,— говорит топ-менеджер одного из НПФ. «Более справедливым было бы пропорционально распределить эти средства между застрахованными лицами соответствующих НПФ. Ведь это их взносы инвестировались фондами, прирастали инвестдоходом и стали источником выплат всем кредиторам и появления профицита»,— отмечает президент НАПФ Константин Угрюмов. По его словам, в варианте, предложенном депутатами, за счет пострадавших от банкротства НПФ граждан будут покрываться риски клиентов других фондов.

«Клиенты ликвидируемых НПФ недополучили инвестдоход, поскольку он фиксируется на дату ликвидации, а передается в течение нескольких лет, хотя активы продолжали работать. Было бы справедливо начислить эти средства на счета застрахованных лиц, по которым был выявлен профицит»,— согласен бывший гендиректор одного из ликвидируемых НПФ. Другим вариантом, по его словам, могла бы стать предложенная АСВ модель по восполнению дефицита по пенсионным резервам. «В большинстве случаев клиентами по ОПС и по НПО были одни и те же люди, эти средства помогли бы им избежать потерь и по добровольным пенсионным программам»,— считает он. В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”.

Обновление. «Банк России согласен с законопроектом, внесенным в Госдуму»,— заявил представитель регулятора после сдачи номера в печать. По его словам, отсутствие регулирования по вопросу профицита пенсионных накоплений, оставшихся после удовлетворения требований кредиторов, не позволяет АСВ «осуществить мероприятия по прекращению ликвидационных процедур отдельных НПФ». «Таким образом, решение этого вопроса является неотъемлемой частью завершения ликвидационных мероприятий и от его урегулирования зависит продолжительность ликвидационных процедур»,— подчеркнул он

Илья Усов