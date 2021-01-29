COVID-19: Русфонд в порядке

25 декабря в последнем выпуске Русфонда в “Ъ” за прошлый год мы огласили предварительные итоги 2020 года. В частности, мы оценивали общие сборы в 1,37 млрд руб., предполагалось их снижение в сравнении с 2019 годом на 66 млн руб. (4,8%). Уточняем: сборы составили 1 438 166 082 руб.— то есть мы даже подросли на 1,5 млн руб. Это при том, что число частных жертвователей сократилось втрое. Зато выросли размеры их пожертвований и стало больше корпоративных благотворителей. Спасибо, дорогие друзья!

Подробный отчет о работе и итогах Русфонда в 2020 году будет опубликован в феврале на rusfond.ru.

В последнюю неделю прошлого года наши читатели и телезрители пожертвовали 86 млн руб. Это был большой сюрприз. Таких денег не ждали, потому что в 2019 году взносы последней недели составили всего 35 млн руб. В целом же пандемия, как и во всей стране, действительно повлияла на благотворительную активность жертвователей Русфонда. Их количество сократилось втрое — до 686 тыс., но выросло среднее пожертвование — до 1332 руб. Да и сборы на самом деле подросли не на 1,5 млн руб., а на 146,5 млн: в 2019 году мы собрали 145 млн руб. среди телезрителей «Первого канала», а в 2020-м этой площадки не было.

В то же время существенно выросло число учреждений и компаний-благотворителей: 1136 юридических лиц перечислили 448 688 154 руб., и корпоративные пожертвования впервые в истории Русфонда превысили 31% от общего годового сбора. Тут пандемия сказалась напрямую: бизнес-структуры помимо оплаты лечения детей активно финансировали помощь врачам федеральных и региональных больниц в борьбе с COVID-19.

Еще одна характерная черта первого пандемийного года: упала скорость оборота родительских писем на нашем сайте rusfond.ru и в партнерских СМИ. Иными словами, выросли сроки сбора исчерпывающей помощи авторам опубликованных просьб. Между тем гарантия исчерпывающей помощи для каждого нашего ребенка, чья история опубликована в печати и интернете, является обязательным условием всей работы Русфонда.

При среднеарифметическом подходе эта проблема не выглядит сколько-нибудь серьезной: в 2019 году нам требовалось в среднем 15 дней под такую гарантию, а в 2020-м — 16, всего на день больше. Но это в среднем, а помощь в прошлом году получили 1339 ребятишек. Есть примеры, когда хватало всего суток на сбор исчерпывающей помощи. Однако вот статистика: 268 писем потребовали на сборы 22 и более дней. Абсолютный же рекорд за 25 лет существования Русфонда пришелся на трехлетнего воронежца Егора Мануйлова — 85 суток. У этого малыша спинальная мышечная атрофия, во время сезонных обострений ему требуется аппарат неинвазивной искусственной вентиляции легких, а также откашливатель, аспиратор, пульсоксиметр и расходные материалы к ним на общую сумму в 1 563 061 руб. Сборы Егору в местной прессе и среди компаний в апреле организовало воронежское бюро Русфонда. Для этого региона сумма к сбору весьма серьезна, однако воронежцы рассчитывали обернуться менее чем за месяц, получив предварительные гарантии от трех компаний на пожертвования в 650 тыс. руб. Этим компаниям можно было верить. Но весеннее наступление пандемии тогда спутало карты не только воронежскому бизнесу. Две компании в итоге пожертвовали 80 тыс. руб., а третьей было уже не до филантропии. К счастью, сообщают родители Егора, помощь подоспела вовремя, малыш чувствует себя хорошо.

Проблема скорости оборота писем-просьб на наших сборочных площадках не нова. Но в пандемию она обострилась так, что отныне не замечать ее было бы непростительно. И, в отличие от других напастей, которые породил COVID-19, мы уже знаем, что следует предпринять. Эти другие проблемы сейчас в разработке: форматируем их, анализируем, готовим решения. Надеемся, уже в феврале в подробном отчете о делах и итогах 2020 года мы расскажем и об этих находках.

Лев Амбиндер, президент Русфонда, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере