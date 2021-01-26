26 января, вторник
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

«Соллерс Форд» выкупил у Ford завод двигателей в Елабуге

Совместное предприятие «Соллерс Форд», которое выпускает коммерческую модель Ford Transit, выкупило у американского автопроизводителя завод по сборке двигателей в Елабуге.

Как сообщает «Соллерс Форд», после реструктуризации бизнеса Ford в России в 2019 году завод, на котором выпускались 1,6-литровые бензиновые двигатели, был остановлен. Сейчас производство на мощностях в Елабуге возобновят и начнут делать 2,2-литровый дизель для Ford Transit.

«Локализация производства автомобилей – одно из приоритетных направлений для 'Соллерс Форд'. Запуск завода по производству дизельных двигателей для Ford Transit позволит нам обеспечить стабильность бизнеса, а также укрепить наши позиции в сегменте коммерческих автомобилей», - говорит заявил глава «Соллерс Форд» Адиль Ширинов.

Напомним, в 2019 году Ford покинул сегмент легковых автомобилей в России. Подробнее об этом в материале “Ъ” «Ford оставил управление 'Соллерсу'»

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя