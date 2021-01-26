ВС признал законной приватизацию земли в Староминском районе агрокомплексом Ткачева

Верховный суд (ВС) России не стал отменять приватизацию земли в Староминском районе Краснодарского края компанией «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, сообщает Право.ru.

Сделка состоялась в 2015 году. Тогда администрация Староминского сельского поселения получила право собственности на невостребованные доли сельхозземли в 114,84 га, из которых образовали один участок. Чтобы продать землю, администрация разместила соответствующее извещение. На участок могли претендовать лица, ранее использовавшие эту землю для сельхозпроизводства. На извещение откликнулся агрокомплекс. Компания указала, что использовала участок более 20 лет. Однако чиновники отказали, отметив, что документов, подтверждающих факт использования спорного земельного участка, недостаточно. В результате участок был продан «Агрокомплексу» им. Н.И. Ткачева с аукциона.

Прокуратура Краснодарского края оспорила сделку. По версии надзорного органа, у агрокомплекса все-таки было право выкупа земли без проведения торгов, но не с торгов, так как законодательство Кубани запрещает приватизацию сельхозземель. Суды признали нарушения в приватизации земельного участка, после чего администрация и агрокомплекс обратились в Верховный суд РФ. Администрация отметила в жалобе, что спорная сделка не нарушила публичные интересы. В агрокомплексе считают, что договор изначально мог быть заключен без торгов, если бы не нарушения со стороны администрации.

Экономколлегия ВС РФ отменила решения нижестоящих инстанций и отказала прокурору в заявленном иске, признав приватизацию законной.

Наталья Решетняк