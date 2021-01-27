Нормальные расходы всегда идут в обход

Счетная палата (СП) обнаружила многочисленные недостатки при проектировании и строительстве платной дороги М-12 Москва—Казань. Выявлены признаки «коррупционных нарушений» при выкупе земель в районе обхода Балашихи, а также нарушения норм Земельного кодекса, которые могут стать причиной судебных исков. Претензии предъявлены госкомпании «Автодор» и Федеральному дорожному агентству (Росавтодор), материалы проверки направлены президенту РФ и в Генпрокуратуру.

Счетная палата проверила расходование в 2019–2020 годах средств на проектирование, строительство и ремонт дорог, входящих в международный транспортный маршрут Европа—Западный Китай (МТМ ЕЗК). В него, напомним, входят дорога М-11 «Нева» (построена), ЦКАД (почти построена), а также новая трасса М-12 Москва—Казань (729 км; проектируется) и обход Тольятти с мостом через Волгу (97 км; строится). Последние два участка должны быть построены к 2024 году (на это выделяется 655 млрд руб.), согласно комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ, один из нацпроектов).

Серьезные нарушения аудиторы выявили во время проектирования и строительства 65-километрового обхода Балашихи, входящего в состав М-12. Планировку территории для дороги утвердили еще в 2013 году, но «Автодор» изымал земельные участки в 2018 году, что является нарушением Земельного кодекса: между утверждением проекта планировки и изъятием земли не может проходить более трех лет.

«Имеются риски оспаривания решений об изъятии участков и объектов недвижимого имущества, входящих в полосу отвода обхода в судебном порядке»,— считают аудиторы.

СП обратила внимание также на условия изъятия земель. Одно из соглашений на участок площадью 3,6 га «Автодор» заключил с ООО «Тейк-Лук Рус», заплатив за него 57,9 млн руб. и еще 104,3 млн руб. в качестве «компенсации упущенной выгоды» (компания, по документам, планировала строить жилье). «Тейк-Лук Рус», как показала проверка СП, была учреждена в 2018 году, опыта капитального строительства не имела, купила участки в феврале 2019 года (уже после принятия решения об их изъятии), при этом размер упущенной выгоды рассчитывался на основании «намерений» застройщика, а не готовой документации. «Указанные факты свидетельствуют о наличии признаков коррупционных правонарушений и возможном причинении ущерба в размере 104,3 млн руб.»,— считают в палате. Подобные признаки аудиторы обнаружили в процедуре выкупа еще двух участков площадью 1,4 и 0,7 га: из-за нарушений, допущенных оценщиком, участки оказались соответственно на 36 млн и 21,3 млн руб. дороже. Нарушены и графики подготовки территории для обхода Балашихи: до 1 октября 2020 года должно быть выполнено 60,3% работ, по факту — 34,1%. Произошло это в том числе из-за слишком позднего заключения соглашения с «Газпромом» о переносе газопровода — в августе 2020 года, а не в 2018-м, как планировалось.

Претензии СП предъявила в том числе Росавтодору в связи с тем, что часть ЕЗК пройдет по федеральной сети (в Чувашии и Оренбургской области). Для проезда тяжелых грузовиков на участках общей протяженностью 405 км нужно увеличить нормативную нагрузку на ось с 10 до 11,5 тонн, однако 85 км из них отремонтируют только к 2030 году, утверждают в палате.

Возникают риски «несоответствия транспортно-эксплуатационному состоянию отдельных участков» к моменту, когда дорога должна быть открыта, подчеркивает СП.

Нарушения найдены и в действиях региональных властей. Для строительства обхода Тольятти правительство Самарской области должно было изъять 789 га земель, но к 1 октября 2020 года региональный минтранс оформил документы лишь на 60% этих территорий. Полученный ранее трансферт из федерального бюджета на 14,5 млн руб. для строительства дороги в 2019–2020 годах не потрачен, сказано в отчете, из-за отсутствия ряда документов.

Материалы проверки СП направила в Генпрокуратуру и президенту РФ.

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко с выводами СП согласился, утверждается на сайте СП, доложив о реализации проекта после 1 октября 2020 года.

«Контракты все заключены, документация по планировке территории утверждена. К следующей проверке недочеты будут устранены»,— цитирует его ведомство. Запланированные на 2020 год работы выполнены, подтвердили “Ъ” в Минтрансе, на всех участках М-12 идет подготовка территории. К августу, пообещали в ведомстве, будет получено заключение Главгосэкспертизы на все этапы строительства трассы (ранее господин Петушенко обещал начать в июле стройку). В Минтрансе подтвердили, что 86 км федеральных дорог, упомянутых в отчете палаты, будут ремонтироваться для увеличения несущей способности уже после 2024 года. Капремонт или ремонт делается по правилам раз в 12–24 года, пояснили в министерстве, проводить работы «до окончания межремонтного срока, особенно при условии соответствия покрытия требованиям, нецелесообразно». Заявления СП о коррупции во время выкупа земель в районе Балашихи ни ведомство, ни госкомпания «Автодор» 26 января не комментировали. Расчет упущенной выгоды действительно был произведен, основываясь только лишь на планах правообладателя построить жилой комплекс, пояснил “Ъ” источник, знакомый с ситуацией. Сумма 104 млн руб. возникла в связи с тем, что вместе с изъятием земель было также прекращено право на застройку участка, предусмотренное генпланом развития города Балашихи, пояснил собеседник “Ъ”, поэтому и понадобилась дополнительная компенсация.

Иван Буранов