Toп-20 самых доходных футбольных клубов

Клуб (место в предыдущем рейтинге) Доход (2019/20, € млн) Доход (2018/19, € млн)
1 (1). «Барселона» (Испания) 715,1 840,8
2 (2). «Реал» (Испания) 714,9 757,3
3 (4). «Бавария» (Германия) 634,1 660,1
4 (3). «Манчестер Юнайтед» (Англия) 580,4 711,5
5 (7). «Ливерпуль» (Англия) 558,6 604,7
6 (6). «Манчестер Сити» (Англия) 549,2 610,6
7 (5). ПСЖ (Франция) 540,6 635,9
8 (9). «Челси» (Англия) 469,7 513,1
9 (8). «Тоттенхем» (Англия) 445,7 521,1
10 (10). «Ювентус» (Италия) 397,9 459,7
11 (11). «Арсенал» (Англия) 388 445,2
12 (12). «Боруссия» Д (Германия) 365,7 371,7
13 (13). «Атлетико» (Испания) 331,8 367,6
14 (14). «Интер» (Италия) 291,5 364,6
15 (–). «Зенит» (Россия) 236,5 180
16 (15). «Шальке 04» (Германия) 222,8 324,8
17 (19). «Эвертон» (Англия) 212 210,5
18 (17). «Лион» (Франция) 180,7 220,9
19 (20). «Наполи» (Италия) 176,3 207,4
20 (–). «Айнтрахт» (Германия) 174 182