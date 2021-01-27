Рекультивация обернулась очередным обвинением

Мусорный полигон «Кучино» могут связать еще с одним уголовным делом. Главу компании «Экоком» Оливера Кайзера, занимающейся рекультивацией свалки под Балашихой, обвинили в незаконном предпринимательстве. Однако австрийский бизнесмен своей вины не признал. Ранее фигурантами уголовных дел стали руководитель и сотрудники фирмы «Заготовитель», которая управляла полигоном до его закрытия. Двоих работников объекта приговорили к штрафам. С чем может быть связано новое расследование? Разбирался Григорий Колганов.

Полигон «Кучино» прославился как свалка, которую видно из космоса. В 2017-м жители Балашихи обратились за помощью к президенту, тот велел полигон закрыть. Генподрядчиком рекультивации объекта стала компания «Экоком» — дочка австрийского одноименного холдинга. И вот почти четыре года спустя выясняется, что исполнитель работал без лицензии. По крайней мере, об этом гласит статья обвинения. Но в чем именно суть претензий, из следственных документов неясно, сообщил “Ъ FM” адвокат Оливера Кайзера Александр Мельцев: «Считаем, что следствие предъявило обвинение по непроверенной и надуманной информации. Оно не конкретизирует свои выводы, поэтому мы даже не можем понять, какие претензии возникли у правоохранительных органов».

«Экоком» работает в России больше десяти лет. Но, как пишут СМИ со ссылкой на следствие, минимум четыре года делает это без лицензии на обезвреживание отходов от фильтрации воды. Ущерб особо крупный — 9 млн руб. Статья, которую вменяют Оливеру Кайзеру, легко применяется в подобных случаях, но компетенция следователей в этих вопросах вызывает сомнение, говорит зампред комитета по переработке отходов «Деловой России» Наталия Беляева: «В деятельности компании усматриваются действия, которые требуют специальной разрешительной документации, в том числе и лицензии. Ее отсутствие уже является нарушением».

Рекультивация «Кучино» должна была завершиться в декабре 2019-го, но и по сей день, судя по соцсетям, в окрестностях резко пахнет свалочным газом, а фильтрат льется в местные речки. К работе «Экокома» у властей не раз возникали претензии. Например, Роспотребнадзор обвинял компанию в том, что при проведении дегазации «Кучино» она не контролировала состояние воздуха на прилегающих территориях и не согласовывала с властями объем выбросов. А Федеральная антимонопольная служба из-за ситуации вокруг полигона «Съяново» под Серпуховым внесла фирму в реестр недобросовестных поставщиков.

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Общественности с самого начала было непонятно, зачем к таким важным проектам привлекали иностранцев, отмечает подмосковный экоактивист Светлана Долгова: «Юрий Чайка в докладе президенту упоминал про эту компанию как про одну из недобросовестных.

Серпухов со своим полигоном “Съяново” до сих пор остается очень недоволен работой, поэтому удивительно, что с таким шлейфом они ведут самые масштабные проекты всего региона.

Эту компанию буквально за руку вели Министерство экологии и природопользования Московской области. У нас достаточно своих предприятий, которые могли бы работать и за меньшие деньги».

А вот занимавший в то время пост министра экологии Подмосковья Александр Коган прекрасно помнит, как «Экоком» получил «Кучино» — ситуация перед президентскими выборами и чемпионатом мира по футболу требовала максимально оперативных мер. Владимир Путин разрешил обойтись без конкурсных процедур, а выбирать подрядчика помогали сами общественники. «Президент страны поручил договориться с одной компанией, чтобы сэкономить время. Тогда во все организации, которые имели опыт рекультивации подобных полигонов, — это ФСК “Лидер”, “Вива Транс”, ЕКС и “Экоком” — направили соответствующие предложения. Далее был экспертный совет, пригласили активистов Балашихи. ФСК “Лидер” и “Вива Транс” было отказано, ЕКС все внимательно посмотрел и сказал, что отказывается от соответствующих работ. Так на полигоне появился “Экоком”»,— отметил Коган.

Сам Оливер Кайзер оценивал рекультивацию «Кучино» в 3,5-4 млрд руб. А в историях, где фигурируют такие суммы и уголовные дела, неизбежно появляются версии передела рынка или иной корыстной подоплеки. К ним склоняется глава Центра экологических инициатив Владимир Кузнецов: «Один вариант — им, как всегда, недоплатили. Они, естественно, попросили, чтобы им дали деньги за их работу. Второй вариант — надо подвинуть того, кто посягнул на святое, на то, что должно принадлежать товарищам, стоящим в жилищно-коммунальной сфере».

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Как отмечают юристы, чем бы ни закончилось уголовное дело, с таким шлейфом компании «Экоком» будет трудно участвовать в государственных тендерах. А в соцсетях саркастично резюмируют: все, что касается полигона «Кучино», до сих пор плохо пахнет.