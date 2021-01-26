Австрийский бизнесмен обвиняется в незаконной банковской деятельности в России

Генеральный директор австрийской компании «Экоком» (занимается рекультивацией нескольких полигонов) Оливер Кайзер стал фигурантом дела о незаконной банковской деятельности в России. Следователи попросили суд запретить ему определенные действия.

«В Тверской районный суд поступило ходатайство ГСУ МВД об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении гражданина Австрии Оливера Кайзера»,— сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Бизнесмен проходит по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Детали в суде не уточнили. Оливеру Кайзеру грозит до семи лет лишения свободы. Бизнесмен является гражданином Австрии.