Верховный суд отказал воронежскому девелоперу в жалобе на спор с Минобороны за рельсы

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда не будет рассматривать жалобу воронежского девелопера Антона Евсеева на решения предыдущих инстанций в разбирательстве с Минобороны РФ за право на железнодорожные пути. Как следует из судебной документации, Верховный суд отказал господину Евсееву в рассмотрении жалобы.

Девелопер и его партнер Илья Анохин планировали застроить жильем территорию бывшего комбината железобетонных изделий (162-й КЖИ) в Ленинском районе Воронежа. По ней проходит ведущая к военному аэродрому Балтимор железнодорожная ветка протяженностью 5,6 км. Предприниматели в суде требовали признать отсутствие и Минобороны права на пути.

В декабре 2019 года арбитражный суд Воронежской области встал на сторону девелоперов. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в июне 2020-го изменил решение в пользу Минобороны. В сентябре арбитражный суд Центрального округа также поддержал ведомство. После этого предприниматели обратились в Верховной суд, но тот жалобу рассматривать не стал. Илья Анохин пока не ответил на обращения “Ъ-Черноземье”.

Подробнее о споре читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Жилье стоит на запасном пути».

Александр Прытков