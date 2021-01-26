Госдума одобрила получение налоговых вычетов онлайн

Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий получение имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Новый порядок предполагает бесконтактное взаимодействие с налоговыми органами. Законопроект был зарегистрирован 14 декабря 2020 года.

«Упрощенный порядок получения указанных налоговых вычетов предполагает бесконтактное взаимодействие налогоплательщиков--физических лиц с налоговыми органами посредством использования интернет-сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" и автоматизированную проверку налоговым органом права налогоплательщика на получение налогового вычет»,— говорится в пояснительной записке к документу.

«В результате не только упростится процедура, но и сократятся сроки получения налоговых вычетов, что в нынешней непростой экономической и эпидемиологической ситуации очень важно для большинства наших сограждан»,— цитирует «РИА Новости» первого заместителя председателя комитета по бюджету и налогам Александра Ремезкова.

Как ранее писал “Ъ”, Федеральная налоговая служба (ФНС) предложила правительству запустить три цифровых проекта с социально-экономическим эффектом: упрощенный порядок вычетов по НДФЛ, упрощенную регистрацию ИП через мобильное приложение и создание удостоверяющего центра (УЦ) ФНС для выдачи сертификатов квалифицированной электронной подписи юрлицам, ИП и нотариусам.

Подробнее — в материале “Ъ” «Иммунный налоговый ответ».