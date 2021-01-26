Военные условно поделились с Китаем

В Рыбинске Ярославской области вступил в силу приговор по уголовному делу о незаконном экспорте технологий, которые могут быть использованы для создания средств доставки оружия массового поражения. Два бывших инженера «ОДК-Сатурн» (входит в «Ростех») получили условные сроки за сотрудничество с китайским институтом в обход Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Один из них в августе 2019 года переехал в Китай для выполнения пусконаладочных работ и обучения местных специалистов навыкам точного литья и был задержан через несколько месяцев во время кратковременного пребывания в России.

Рыбинский городской суд вынес приговор в отношении бывшего исполняющего обязанности заместителя главного металлурга по литейному производству «ОДК-Сатурн» Александра Виноградова и бывшего ведущего инженера-технолога предприятия Александра Красильникова, которые после увольнения с завода начали сотрудничать с китайским институтом в вопросах создания вооружения и военной техники. Оба были признаны виновными в незаконном экспорте из России технологий, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения (ч. 3 ст. 189 УК).

Подсудимый Виноградов получил 4 года условно с испытательным сроком 3 года и штраф в размере 800 тыс. руб., его подельнику Красильникову суд назначил 3 года условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев без штрафа.

Как сообщила “Ъ” пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова, они не обжаловали приговор, и он вступил в силу 12 января 2021 года.

Суд выяснил, что в апреле 2018 года Александр Виноградов, работавший на «Сатурне» с 1996 по 2017 год, заключил консультационные контракты и трудовой договор с неким китайским институтом (его название не подлежит опубликованию) по созданию полного технологического цикла точного литья. Виноградов взял на себя обязательства по подготовке технических заданий на все производственное оборудование, проведению работ по испытанию, пусконаладочным и приемочным работам производственного оборудования, передаче технических условий на сырьевые материалы, определению поставщиков оборудования и ведению с ними переговоров по закупке. Кроме того, инженер должен был обучить китайских специалистов навыкам литья.

«Преступный замысел Виноградова требовал создания группы лиц, так как сам он не обладал полным объемом необходимых знаний. Не позднее апреля 2018 года он предложил совместно совершить преступление бывшему сотруднику "ОДК-Сатурн" Красильникову»,— сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда. Красильников, работавший на «Сатурне» с 1980 по 2018 год, обладал необходимыми знаниями и навыками.

Отмечается, что инженеры были осведомлены, что «интересующие китайскую сторону детали используются при созданиивооружения и военной техники, а также при создании средств доставки оружия массового поражения».

Пользуясь сохранившимися связями на заводе, они получали от сотрудников необходимую научно-техническую информацию, не посвящая их в курс дела.

На основе полученных сведений Виноградов и Красильников составляли ТЗ на оборудование и технологические процессы, подбирали поставщиков и занимались приемкой производственного оборудования и сырья.

В августе 2019 года Александр Виноградов переехал в Китай, где в течение ближайших трех лет должен был выполнить пусконаладочные работы в отношении производственного оборудования, закупленного местным институтом при его посредничестве и по переданным им ТЗ, а также чтобы обучить китайских специалистов навыкам литья. Он продолжал получать от Красильникова по телефону и электронной почте научно-техническую информацию и консультации по устранению недостатков производственного цикла. В октябре 2019 года Виноградов вернулся в Россию для приемочных испытаний производственного оборудования, после чего он планировал вновь отправиться в Китай для дальнейшей постановки производственного цикла. 27 октября 2019 года его задержали.

Как выяснило следствие, ни осужденные, ни китайский институт не обращались в ФСТЭК за получением лицензии для вывоза за рубеж материалов по технологии высокоточного литья.

«Таким образом, в период с сентября 2018 года по 27 октября 2019 года Виноградов и Красильников, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, совершили незаконную передачу технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании вооружения, военной техники и средств доставки оружия массового поражения»,— заключил суд.

Александр Тихонов, Ярославль