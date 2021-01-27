Минтранс прокатил таксистов

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области отказалось временно отменить госпошлину за выдачу разрешений на осуществление деятельности такси. Ранее в ведомство обратился общественный совет по развитию такси в регионах УрФО, по данным которого на Урале одна из самых высоких госпошлин по стране, а ее отмена могла бы стать антикризисной мерой и помогла бы значительно сократить рынок теневого бизнеса. В минтрансе считают, что достаточно решений правительства России об автоматическом продлении разного рода разрешений.



Как рассказал “Ъ-Урал” представитель общественного совета по развитию такси в регионах России по УрФО Владимир Герасименко, совет направил письмо на имя регионального министра транспорта Василия Старкова с просьбой об отмене госпошлины на один-два года на время кризиса. «Мы просили отменить госпошлину, которая у нас в Свердловской области составляет 3750 руб. и является наибольшей среди всех субъектов, она является просто запретительной. Если плату отменят или уменьшат, то масса перевозчиков пойдут регистрировать автомобили»,— пояснил он.

По его данным, около 40% регионов в качестве одной из антикризисных мер отменили госпошлину за выдачу разрешений. «И в тех регионах количество заявок на перевозку пассажиров такси увеличивается. Эта плата препятствует выхождению водителей из тени»,— сказал господин Герасименко, добавив, что в других регионах госпошлина ниже, например, в Санкт-Петербурге она составляет 547 руб.

Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Свердловской области осуществляется при условии получения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем разрешения на эту деятельность. Разрешение выдается министерством транспорта и связи Свердловской области на пять лет.

Господин Герасименко считает, что отмена госпошлины позволит увеличить в регионе количество легальных таксомоторных компаний минимум в два раза. Сейчас по данным регионального министерства транспорта, в Свердловской области 4,7 тыс. официальных перевозчиков такси. «Мы можем вывести из тени огромное число перевозчиков, которые ждут отмены этой госпошлины. Сейчас, когда заканчивается разрешение, то около 90% вторично не подает на них заявления. Нелегальным перевозчиком сегодня быть выгоднее»,— отметил Владимир Герасименко, добавив, что в Свердловской области ежесуточно такси перевозит около 150 тыс. пассажиров.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области на просьбу об отмене госпошлины ответили отрицательно. Как объяснили “Ъ-Урал” в министерстве, правительство России еще в апреле приняло постановление об автоматическом продлении на год разного рода разрешений, срок которых истек с 15 марта по 31 декабря 2020 год. Это относится и к разрешениям на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. «Учитывая, что срок действия разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси составляет пять лет, это достаточная мера, чтобы поддержать добросовестных перевозчиков, и более действенная, чем отмена платы за получение разрешений в декабре 2020 года. Кроме того, в 2021 году большинство предприятий и учреждений отказались от удаленного режима работы, и пассажирский трафик существенно вырос», говорится в ответе на запрос “Ъ-Урал”.

Кроме того, недавно министерство отказалось компенсировать таксистам расходы на установку защитных экранов, объясняя это тем, что экраны были лишь рекомендацией, и таксисты могли установить их бесплатно. Напомним, требование об установке в такси защитных перегородок губернатор Евгений Куйвашев прописал в указе о режиме повышенной готовности 28 октября. За их отсутствие предусматривался штраф от 100 до 300 тыс. руб. Этим были возмущены водители такси. 20 ноября губернатор неожиданно изменил формулировку в указе: устанавливать экраны или перегородки в такси лишь рекомендуется.

Как рассказали в минтрансе, екатеринбургским таксистам бесплатно раздали 1,6 тыс. защитных экранов. По информации регионального министерства, в ноябре «инициативная группа предпринимателей» заказала партию из 2 тыс. универсальных защитных экранов из полимерной пленки. В министерстве отметили, что предприниматели сами выходили на таксопарки и предлагали перегородки.

«Они (экраны.— “Ъ-Урал”) раздавались бесплатно всем желающим перевозчикам. В Свердловской области зарегистрировано 4,7 тыс. официальных перевозчиков такси. Инициативная группа раздала 1,6 тыс. защитных экранов из 2 тыс. закупленных. Стесненные в средствах перевозчики могли установить защитные экраны бесплатно»,— рассказали “Ъ-Урал” в региональном министерстве транспорта. Как сообщало ОТВ, одним из предпринимателей, который участвовал в закупке экранов, стал директор автотранспортной компании Антон Шендрик. Свой поступок директор компании объяснил тем, что в прошлом работал врачом-инфекционистом.

Мария Игнатова