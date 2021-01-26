Парламент Бурятии утвердил новый состав правительства

Народный хурал (парламент) Бурятии по предложению главы республики Алексея Цыденова утвердил в должности 11 министров, завершив формирование нового правительства республики. 15 января Алексей Цыденов неожиданно распустил республиканское правительство, объяснив такое решение необходимостью структурных изменений в исполнительной власти.

Депутаты согласовали кандидатуры семи заместителей председателя правительства и четырех министров. На пост министра промышленности назначен глава представительства Бурятии в Москве Антон Виноградов, министром сельского хозяйства был назначен ректор Бурятской государственной сельхозакадемии Галсан Дареев. Заместителем председателя правительства назначен глава Тункинского района республики Иван Альхеев. Бывший министр финансов республики Всеволод Мухин получил пост первого зампреда правительства. Его место занял бывший замминистра Георгий Мадаев. Исполняющим обязанности главы полномочного представительства РБ при президенте РФ назначен бывший первый зампред правительства Бурятии Игорь Зураев. Остальные члены кабинета сохранили свои посты.

Среди министров, назначение которых не требует согласования с парламентом, сменился только министр природных ресурсов. На эту должность назначен президент «Союза охот- и лесопользователей Сибири и Дальнего Востока» Сергей Матвеев.

Екатерина Еременко, Иркутск