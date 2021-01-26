Кубань заняла пятое место в РФ по размеру долгов по зарплате

По данным на 1 января 2021 года объем задолженность по зарплате в Краснодарском крае составляет 72,9 млн руб. Это на 4,1% меньше, чем месяцем ранее, следует из данных Росстата.

По объему задолженности Кубань занимает пятое место в России. Самые большие долги по зарплате фиксируются в Ростовской области – 178,2 млн руб. На втором месте находится Кемеровская область – 140,8 млн руб. Замыкает первую тройку Ставропольский край – 113,4 млн руб. Самая маленькая задолженность по зарплате выявлена в Ингушетии (0,8 млн руб.), Ульяновской области и ЕАО (по 0,1 млн руб.). Еще в 17 регионах данных о долгам по зарплате не представлено.

Как сообщает Краснодарстат, по данным за декабрь 2020 года, долги в регионе имели 22 организации: они не выплатили своевременно зарплату 1008 сотрудникам. В среднем, на каждого работника приходилось 72,3 тыс. руб. задолженности. Самыми большими должниками по зарплате стали строительные организации (48,9% в общем объеме просроченной задолженности), предприятия обрабатывающих производств (13,3%) и организации транспорта (11,9%).

В Краснодарстате уточняют, что весь объем просроченной задолженности по заработной плате сложился из-за отсутствия собственных средств.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным прокуратуры региона, в Краснодарском крае в 2020 году была погашена задолженность по зарплате на 100 предприятиях перед 4,5 тыс. сотрудников. Общая сумма взысканных долгов составила 350 млн руб. Всего в 2020 году прокурорами выявлено 10 тыс. нарушений законодательства об оплате труда. В суды было подано 1,8 тыс. исков, к административной ответственности привлекли 800 лиц.

Алексей Белянин