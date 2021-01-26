Цена нефти Urals превысила $55 за баррель впервые с февраля 2020 года

В Европе цена российской экспортной нефти Urals превысила $55 за баррель впервые с февраля прошлого года, сообщили ТАСС в агентстве S&P Global Platts. Повышение произошло с середины января на фоне ожидающихся сокращений ОПЕК+. В середине декабря Urals дорожала выше $50.

К 25 января цена Urals на северо-западе Европы снизилась до $54,75 за баррель. План отгрузок российской нефти из портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск на февраль показывает, что экспорт в европейском направлении сократится на 1,74 млн т, до 4,3 млн т, пояснил управляющий редактор по рынку нефти S&P Global Platts Иэн Стивенсон. «В условиях нехватки сернистой нефти в Европе Urals продолжит править ситуацией»,— считает он.

Средняя цена нефти марки Urals в 2020 году падала на 34,4% к уровню 2019 года. Она составляла $41,73 за баррель, следует из данных Минфина России.

Ранее Международное энергетическое агентство понизило прогноз роста по мировому спросу на нефть в 2021 году — на 280 тыс. баррелей в сутки, до 5,5 млн баррелей в сутки, следует из январского доклада организации. Прогноз падения спроса на 2020 год остался на уровне 8,8 млн баррелей в сутки.

О том, как пандемия и ОПЕК+ удешевили нефть на треть, читайте в публикации “Ъ”.