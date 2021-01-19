МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть в 2021 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста по мировому спросу на нефть в 2021 году — на 280 тыс. баррелей в сутки, до 5,5 млн баррелей в сутки, следует из январского доклада организации. Прогноз падения спроса на 2020 год остался на уровне 8,8 млн баррелей в сутки.

«Ожидается, что мировой спрос на нефть восстановится на 5,5 млн баррелей в сутки до 96,6 млн баррелей в сутки в 2021 году после беспрецедентного обвала на 8,8 млн баррелей в сутки в 2020 году. На данный момент рост случаев заболевания COVID-19 замедляет восстановление, но широко применяемые усилия по вакцинации и ускорение экономической активности, как ожидается, стимулируют более сильный рост во второй половине года»,— говорится в отчете.

МЭА ожидает, что в 2021 году мировая производительность нефтеперерабатывающих заводов вырастет на 4,5 млн баррелей в сутки после падения на 7,3 млн баррелей в сутки в 2020 году. В ноябре объемы добычи выросли на 2,6 млн баррелей в сутки, что является самым большим ежемесячным приростом за семь лет.

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