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Нижегородской области выделили 40 млн рублей на строительство спортплощадок

Федеральный бюджет предоставит Нижегородской области субсидию в 40 млн руб. на оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Как сообщается на официально портале правительства РФ, средства поступят в регион в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

В общей сложности в 2021 году на финансирование строительства объектов для занятия физкультурой и спортом 78 регионам будет направлено 2 млрд руб.

С помощью этих субсидий планируется возвести 100 спортивных площадок и футбольных полей в городах и сельской местности. Они будут оснащены гимнастическими снарядами, спортивным инвентарем, силовыми тренажерами и приспособлены для людей с инвалидностью.

Андрей Репин


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