Иран выполнит обязательства по ядерной сделке при отмене санкций США

Иран готов вернуться к выполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий при отмене санкций США. Об этом сообщил глава иранского МИД Джавад Зариф.

«Если… американцы положили бы конец своим санкциям, не стали бы вмешиваться в экономическое сотрудничество между Ираном и миром, и мы увидим этот результат, тогда уже Иран придет к выполнению своих обязательств. <…> (Иран.— “Ъ”) не только не будет мешать допуску инспекторов в соответствии с дополнительным протоколом, но и (выполнит.— “Ъ”) те обязательства, которые мы сократили, и мы вернемся к их полному выполнению»,— сказал господин Зариф (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что если Вашингтон с приходом президента Джо Байдена вернется к исполнению ядерной сделки, то и Тегеран будет выполнять свои обязательства по соглашению.

Иран с пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией подписали совместный всеобъемлющий план действий в 2015 году. Соглашение подразумевало ограничение ядерной программы Ирана, а также временные ограничения на продажу и закупку вооружений взамен на снятие с этой страны всех международных санкций. В 2018 году президент США Дональд Трамп решил покинуть СВПД и вернуть американские санкции в отношении Ирана. После этого соглашение фактически перестало существовать.

О ядерной сделке — в материале “Ъ” «Осторожно, сделка расширяется».