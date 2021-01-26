Нижегородская область получит 65 млн рублей на лекарства для больных COVID-19

Нижегородская область получит 65,21 млн руб. из резервного фонда правительства РФ на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, подписанном его председателем Михаилом Мишустиным.

Речь в документе идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

В 2020 году году на эти цели из резервного фонда правительства РФ российским регионам было направлено почти 8 млрд руб. В новом распоряжении правительства говорится о выделении еще 2,7 млрд руб. За счёт этих средств препаратами планируется обеспечить свыше 300 тыс. пациентов.

Андрей Репин