Житель Самары осужден за сожжение мужчины в сквере им. Высоцкого

Вынесен приговор жителю Самары. Суд признал его виновным в совершении убийства с особой жестокостью (п.п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом во вторник сообщает региональное СУ СК.

Правоохранители выяснили, что в августе 2019 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения в сквере имени Высоцкого облил другого мужчину 1948 года рождения легковоспламеняющейся жидкостью и поджог. Спустя несколько суток потерпевший умер в больнице.

По этому факту было возбуждено уголовное дело. В итоге Самарский областной суд приговорил местного жителя к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Георгий Портнов