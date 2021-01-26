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ВС Башкирии завтра рассмотрит жалобу на приговор Евгению Гурьеву

Верховный суд Башкирии завтра рассмотрит апелляционное представление прокуратуры на оправдательный приговор в отношении бывшего вице-премьера, экс-министра земельных и имущественных отношений республики Евгения Гурьева.

Как ранее сообщал "Ъ-Уфа", прокуратура считает, что суд вынес необоснованное решение, а изложенные в приговоре выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела. В суде первой инстанции гособвинение просило для бывшего вице-премьера 12 лет лишения свободы.

Евгений Гурьев обвинялся в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) при заключении ряда сделок с предпринимателями по распоряжению республиканскими земельными участками. 26 ноября 2020 года Кировский райсуд оправдал господина Гурьева «в связи с неустановлением события преступления, поскольку органами предварительного следствия не представлены доказательства совершения действия, выходящего за пределы его полномочий».

Дарья Кучеренко


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