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В России отзывают Bentley Continental GTC из-за проблем со складывающейся крышей

Компания Bentley отзывает в России автомобили Continental GTC, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Под отзыв попали 7 проданных в 2020-2021 году кабриолетов, у которых сложить крышу можно с ключа зажигания на расстоянии более 6 метров от автомобиля. «Так как привод складывания/раскладывания складной крыши не имеет функции защиты от защемления, было разработано мероприятие – обновление программного обеспечения для предотвращения возможного вреда третьим лицам при активации складывания/раскладывания крыши с пульта ключа зажигания, когда владелец плохо видит автомобиль», — пояснили в Росстандарте.

Официальные дилеры Bentley для устранения проблемы обновят программное обеспечение блока управления систем комфорта, чтобы сделать невозможным складывание и раскладывание мягкого верха при помощи брелока ключа. Все работы будут бесплатными для автовладельцев.

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