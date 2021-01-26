Оборот розничной торговли в Ленобласти за 2020 год превысил 106%

По данным Петростата, по итогам 2020 года оборот розничной торговли в Ленинградской области составил 106,5%.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, продажи пищевых продуктов выросли на 7,2% и непродовольственных товаров — 5,9%.

Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай пояснила, что на увеличение оборота розничной торговли оказало влияние то, что большинство коронавирусных ограничений в области были сняты в середине мая. Кроме того, произошел рост покупательского спроса со стороны жителей Петербурга, которые выезжали в Ленобласть.