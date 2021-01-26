В России пока не будут прививать от коронавируса иностранцев

Иностранных граждан, живущих в России, пока не будут прививать от коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она пояснила, что пока в приоритете россияне.

«Как только появится возможность прививать всех, не граждан РФ, это тоже будет сделано»,— сказала госпожа Попова во время пленарного заседания Госдумы (цитата по «Интерфаксу»).

«На сегодняшний день главная задача — это охватить максимальное количество российских граждан, проживающих в РФ»,— отметила глава Роспотребнадзора.

18 января в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова надеется, что в первый год вакцинацией можно будет охватить 60% населения страны — тогда ситуация с коронавирусом станет полностью контролируемой, сказала она.

О начале вакцинации — в материале “Ъ” «Иглы доброй воли».