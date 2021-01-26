За отсутствие COVID-тестов после поездок за границу оштрафовали 95 нижегородцев

Суды Нижегородской области назначили штрафы 95 нижегородцам, которые по возвращении из-за границы не разместили на портале госуслуг результаты тестов на коронавирус COVID-19. Общая сумма санкций превысила 750 тыс. руб., сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Тест необходимо сдать в течение трех дней после прилета из-за границы, результат анализа нужно опубликовать на портале госуслуг. Всего с начала пандемии в отношении нижегородцев составили 697 протоколов о нарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Размер штрафа для граждан составляет от 15 тыс. до 40 тыс. руб.

Анастасия Еремина