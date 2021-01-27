Александр Усик не выходит из WBO

Знаменитый украинский боксер Александр Усик, чей первый заметный бой в супертяжелом весе — против Дерека Чисоры — стал одним из главных событий прошлого года в профессиональном боксе, похоже, отказался от попытки реализовать право уже в следующем поединке биться за чемпионское звание в новой категории. Вместо нее он будет защищать звание официального претендента Всемирной боксерской организации (WBO) в матче с британцем Джо Джойсом, бойцом с очень любопытным бэкграундом. Победитель этого боя может встретиться с абсолютным чемпионом мира. Такой статус получит победитель поединка между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, находящегося в стадии окончательного согласования условий.

О том, что в своем следующем поединке Александр Усик, скорее всего, встретится с Джо Джойсом, сообщил ряд источников. В интервью ESPN менеджер Джойса Адам Морали рассказал о переговорах с представителями Усика. По его словам, матч должен состояться «во второй четверти года». Предполагается, что на кону в нем будет стоять титул так называемого временного чемпиона Всемирной боксерской организации. Твердое намерение драться с Усиком подтвердил The Guardian сам Джо Джойс. Он выразил уверенность, что сможет побить соперника. Эту уверенность, как уточнил Джойс, в нем укрепил просмотр предыдущего боя Александра Усика — в ноябре против Дерека Чисоры, в котором украинец был «тяжелее и медленнее, чем обычно».

Джо Джойс говорил о дебютном поединке Усика в супертяжелом весе. Репутацию суперзвезды он заработал в предыдущей категории — первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Грандиозную популярность Усику принесли 2018 год и триумф в масштабном проекте World Boxing Super Series с участием сильнейших представителей дивизиона.

В финале он выиграл у россиянина Мурата Гассиева, собрав у себя все четыре чемпионских пояса, а затем защитил их, одолев известного британца Тони Беллью. Эффектный стиль украинского бойца принес ему первую позицию практически во всех авторитетных классификациях лучших боксеров года вне зависимости от весовой категории — изданий The Ring и Sports Illustrated, Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе, телеканала ESPN. После этого Александр Усик принял решение о переходе в супертяжелый вес, более престижную и «дорогую» категорию. В нем он дебютировал в октябре 2019 года, выиграв у малоизвестного американца Чазза Уизерспуна. Бой с британским ветераном Дереком Чисорой был первым серьезным испытанием для Усика в новом весе, и оно получилось довольно непростым. Чисору украинец одолел по очкам.

Новость о его переговорах с Джо Джойсом имеет большое значение с точки зрения развития ситуации в супертяжелой категории из-за одного нюанса. В качестве официального претендента WBO Александр Усик имел право требовать встречи с обладателем ее пояса. Им является нынешний король супертяжелого веса Энтони Джошуа, владеющий также титулами Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). На прошлой неделе его промоутер Эдди Хирн сообщил о вступлении в финальную стадию переговоров по поводу проведения «не позднее июня» поединка Джошуа за статус абсолютного чемпиона мира с еще одним британцем Тайсоном Фьюри, владельцем пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Усик, реализовав данное ему WBO право, мог сорвать матч, обреченный вызвать колоссальный ажиотаж. Отказ украинца от такой попытки облегчит согласование условий боя Джошуа с Фьюри.

В свою очередь, тот, кто выиграет бой между Усиком и Джойсом, возглавит, по мнению ESPN, «очередь» за шансом сразиться с абсолютным чемпионом.

Александр Усик, у которого гораздо более яркая биография и который в большинстве рейтингов лучших супертяжей располагается выше Джо Джойса (в рейтинге BoxRec, например, у украинца пятая позиция, а у британца — девятая), будет, несомненно, фаворитом матча. При этом тем, кто оценивает перспективы соперников, необходимо все-таки обратить внимание на бэкграунд Джойса. Он слишком неординарный. Серебряный призер Олимпиады 2016 года, успевший однажды — и без особой борьбы — проиграть Усику еще в любителях, Джойс перешел в профессионалы в возрасте за тридцать. Сейчас ему 35 лет (он чуть старше украинца), а послужной список похож в количественном плане на послужной список недавнего новичка — всего-то дюжина поединков. Но вот качественное, что ли, его наполнение очень неплохое. Джо Джойс, как и Александр Усик, до сих пор не терпел осечек, а выигрывал он в том числе у оппонентов чрезвычайно высокого уровня, таких как Бермейн Стиверн, Александр Устинов и Брайант Дженнингс. В своем же последнем поединке — в ноябре 2020 года — Джойс нокаутировал восходящую звезду британского бокса Даниэля Дюбуа, хотя именно в Дюбуа видели охотника за титулами в ближайшем будущем.

Алексей Доспехов