Муниципальный долг Нижнего Новгорода планируется сократить на 221 млн рублей

Администрация Нижнего Новгорода в 2012 году планирует направить 221 млн руб. на погашение банковских кредитов и сокращение муниципального долга, сообщил директор городского департамента финансов на совместном заседании думских комиссий во вторник.

По словам господина Мочалкина, к началу года на муниципальных счетах остались 399 млн руб. Кроме сокращения муниципального долга мэрия намерена направить 144 млн руб. на ремонт и содержание дорог. Оставшиеся средства будут израсходованы на подготовку празднования 800-летия города, благоустройство, ликвидацию последствий оползня у гостиницы «Азимут», капремонт муниципального жилья и образовательных учреждений.

С учетом изменений муниципального бюджета в 2021 году доходы города составят 38,3 млрд руб., расходы – 38,7 млрд руб., дефицит – 476,2 млн руб.

По данным мэрии, муниципальный долг Нижнего Новгорода на 1 января превысил 11,8 млрд руб. В структуре долга кредиты банков составляют 6,3 млрд руб., бюджетные кредиты – 546 млн руб., ценные бумаги – 5 млрд руб. Изменения бюджета городская дума рассмотрит на заседании 27 января.

Владимир Зубарев