Экс-замначальника ОМВД по Крымскому району будут судить за взяточничество

На Кубани направлено в суд уголовное дело в отношении бывшей заместительницы начальника ОМВД России по Крымскому району, обвиняемой в покушении на получение взятки в крупном размере с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.30, п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Следствие установило, в декабре 2019 года замначальника отдела полиции предложила мужчине, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о крупной краже, посодействовать в прекращении производства за 800 тыс. руб. Мужчина сообщил об этом требовании в СК.

12 декабря замначальника отдела дала указание прекратить дело. На следующий день один из подчиненных сотрудницы МВД, не знающий о ее намерениях, встретился с заявителем и получил от него деньги под видом документов. Дальнейшие действия обвиняемой пресекли сотрудники УФСБ по краю.

Сейчас женщина находится под стражей, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю, по результатам служебной проверки сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел приказом начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю в феврале 2020 года по отрицательным основаниям.

Как писал “Ъ-Кубань”, ранее в Крымском районе в покушении на мошенничество обвиняли адвоката и дознавательницу полиции, пытавшихся получить от фигурантки дела взятку в 2 млн руб. Годом ранее фигурантами дела о взятках стали двое экс-сотрудников ГИБДД того же района.

Виктория Колганова