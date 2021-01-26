Минздрав может смягчить требования по оснащению стоматологий

Требования по оснащению стоматологических клиник могут быть смягчены, следует из письма замглавы Минздрава Евгения Камкина бизнес-омбудсмену Борису Титову (копия есть у “Ъ”). Ранее омбудсмен предупредил о спорных пунктах в приказах ведомства, которые могут привести к массовому закрытию клиник.

С 1 января клиники должны быть оснащены специальными аппаратами — радиовизиографами и ортопантомографами при отсутствии рентген-кабинета. Также стоматологические клиники должны привлечь дополнительный персонал врачей-рентгенологов, а протоколы рентгенологического исследования оформлять в течение 24 часов.

Замглавы Минздрава сообщил, что данные приказы подпадают под «регуляторную гильотину» и требования могут быть упрощены.

Подробности — в материале “Ъ” «У стоматологов зуб на рентген».