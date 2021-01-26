В Ижевске запустили новую котельную ТЭЦ-1

Новую котельную ТЭЦ-1 Ижевска запустили в рабочем режиме. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс».

«Оборудование мощностью 240 Гкал/ч тепловой энергии успешно прошло испытания и полностью готово к работе. Оно обеспечит поставку тепла и горячей воды в 30% жилого фонда Ижевска, а также всем промышленных и социальным объектам, расположенным в центре города»,— говорится в сообщении.

Напомним, что мощность новой котельной составляет 279 МВт. На строительство объекта выделили более 690 млн рублей.