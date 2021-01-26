На реконструкцию систем водоснабжения в Прикамье выделят еще 390 млн рублей

На модернизацию сетей водоснабжения в Мотовилихинском районе Перми и поселке Лямино направят 390 млн руб. Это предусматривает договор, подписанный краевыми властями с Минстроем России.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, реконструкция пройдет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», 95% стоимости работ оплатит федеральный бюджет.

После реконструкции жители Мотовилихинского, части Свердловского, Ленинского, Дзержинского районов и Кондратово начнут получать воду из Чусовского водозабора. Для этого в районе цирка будет простроена перемычка протяженностью более 2,5 км. Большекамский водозабор выведут из работы.

В поселке Лямино заменят чугунный водопровод, имеющий износ более 85%. После проведения всех работ улучшится качество воды для 4,5 тыс. человек.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», до конца 2021 года будет модернизирован и водовод в Лысьве. Подрядчик должен реконструировать старую насосную станцию Каменноложского водозабора, построить новый магистральный водопровод протяженностью 6 км, часть которого будет проложена по дну городского пруда. Все работы необходимо завершить до конца 2021 года. Весь комплекс мер позволит обеспечить качественной водой около 8 тыс. жителей левобережной части Лысьвы. Средства на реализацию проекта выделены в рамках нацпроекта «Экология». Стоимость работ составит 180 млн руб.