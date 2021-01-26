Сформирована половина конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы города

Сегодня на заседании Пермской думы депутаты утвердили проект решения о проведении конкурса по отбору главы города.

Конкурс состоится 18 марта в 15:00. Срок подачи заявок — со 2 февраля до 17:00 4 марта. Отбирать кандидатов будет конкурсная комиссия из 12 человек. От гордумы в нее войдут депутаты Дмитрий Малютин, Наталья Рослякова, Наталья Мельник, Василий Кузнецов, Александр Филиппов и Арсен Болквадзе, заменивший Алексея Грибанова, который переходит на работу в мэрию. Вторую половину конкурсной комиссии сформируют краевые власти. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, вероятнее всего комиссию возглавит руководитель администрации губернатора Пермского края Леонид Политов.

Напомним, прежний глава Перми Дмитрий Самойлов в конце прошлого года покинул пост и перешел в краевое правительство. Временно исполняющим обязанности главы города был назначен депутат Пермской думы Алексей Демкин. Господин Демкин считается основным претендентом на пост главы Перми. О желании участвовать в конкурсе заявлял гендиректор и собственник холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин, а также несколько известных пермских общественников: градозащитник Денис Галицкий, координатор городского штаба Навального Сергей Ухов и координатор сообщества «Велосипедизация Перми» Александр Синявский.