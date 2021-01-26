Россия договорилась о поставках вакцины от COVID-19 в Малайзию

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и малайзийская фармацевтическая компания Duopharma Sdn Bhd подписали соглашение об условиях поставки вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Данное соглашение лишь первый шаг в направлении налаживания комплексного двустороннего сотрудничества, которое включает не только поставки российской вакцины, но и создание в Малайзии собственной научно-исследовательской базы для ее производства»,— сказал ТАСС посол РФ Наиль Латыпов.

Как сообщается на сайте вакцины, заявку на приобретение «Спутника V» подали более 50 стран. Вакцина для поставок за рубеж будет производиться в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах. РФПИ также подал заявку на регистрацию вакцины в ЕС.

О начале регистрации российской вакцины в странах ЕС — в материале “Ъ FM” «"Спутник V" наводит мосты с Евросоюзом».