При благоустройстве пешеходной зоны Вольска в рамках нацпроекта допущены нарушения

В Вольске Саратовской области выявлены нарушения при исполнении национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации района заключил с ООО «ИСМ-Инвест» муниципальный контракт на благоустройство центральной пешеходной зоны - улицы Революционная. Прокурорская проверка показала, что подрядная организация отклонилась от установленных проектом параметров, объемы используемых материалов уменьшены, их качество не соответствует предусмотренным в проекте. Также в действиях ООО «ИСМ-Инвест» обнаружены нарушения техники безопасности при проведении отдельных работ.

В адрес главы Вольского района и директора компании-подрядчика внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Виновные лица привлечены к ответственности. Для дачи уголовно-правовой оценки материал проверки направлен в отдел полиции.

Марина Ковалева