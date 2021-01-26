Свердловчанин убил знакомую, называвшую его «космонавтом»

Суд Талицкого городского округа (Свердловская область) приговорил к девяти годам колонии строгого режима 53-летнего мужчину, убившего знакомую за то, что она назвала его «космонавтом», сообщили в пресс-службе регионального СКР. Он был признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, утром 27 апреля 2020 года осужденный вместе со знакомой 1970 года рождения находился у себя дома. Женщина в шутку называла его «космонавтом», намекая на его срочную службу в космических войсках еще в период существования СССР.

«Мужчина был против подобного обращения и говорил: “Ну, какой я космонавт, я служил в космических войсках лишь сварщиком!”. Вскоре женщина увидела в руках у хозяина квартиры нож, которым он собирался порезать продукты для закуски. Продолжая подшучивать над мужчиной, женщина выкрикнула: “Ну тогда режь меня, раз ты не космические войска!”», — подчеркнули в пресс-службе. После этого подсудимый ударил ее несколько раз ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мужчина сам признался в убийстве, позвонив в полицию.

«Прибывшим на место происшествия сыщикам уголовного розыска он поведал, что потерпевшую знал уже более 10 лет, они поддерживали хорошие отношения, нередко оказывали помощь друг другу в быту, вместе часто употребляли спиртное», — отметил полковник Горелых.

Илья Смирнов