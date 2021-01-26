Суд оставил бизнесмена Александра Швидака под домашним арестом до конца марта

Продлен срок домашнего ареста бизнесмена Александра Швидака. Соответствующее решение принял Железнодорожный районный суд Самары. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мера пресечения в отношении бизнесмена избрана на два месяца. Он будет находиться под домашним арестом до 25 марта текущего года включительно. Защита Александра Швидака не согласна с этим и намерена обжаловать решение суда.

Самарский предприниматель Александр Швидак подозревается в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ранее следствие пришло к выводу, что во время руководства ресурсоснабжающей организацией ООО «Волгатеплоснаб» бизнесмен занял у аффилированной компании 59 млн руб., не собираясь их возвращать.

Бизнесмен был арестован, затем его перевели под домашний арест. Его защита считает уголовное преследование незаконным.

Георгий Портнов