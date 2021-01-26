«Яндекс» начал продавать «умные» колонки в Израиле

«Яндекс» начал продавать колонки «Яндекс.Станция» в Израиле, рассказали “Ъ” в компании. Стоимость колонки «Станция Мини» составит 245 шекелей (5,6 тыс. руб.), а «Яндекс.Станция» будет стоить 599 шекелей (13,8 тыс. руб.). Израиль стал третьим зарубежным рынком после Белоруссии и Казахстана, где «Яндекс» продает эти устройства.

25 ноября 2020 года «Яндекс» представил третью модель в линейке — «Яндекс.Станцию Макс» стоимостью 16,9 тыс. руб. В январе устройства оказались недоступны для покупки, что в компании объясняют высоким спросом. Их продажи «Яндекс» планирует возобновить в феврале.

Дмитрий Шестоперов