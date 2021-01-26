«Экоспас» устранил последствия утечки конденсата на Перми-Сортировочной

Утечка газового конденсата на железнодорожной станции Пермь-Сортировочная оперативно ликвидирована и не привела к негативным последствиям. Об этом сообщает краевое управление МЧС.

ЧП произошло сегодня рано утром. Утечка произошла, по предварительным данным, из-за технического дефекта железнодорожной цистерны. «Утечка ликвидирована специалистами подразделения „Экоспас“. В результате происшествия погибших и пострадавших нет, угроза жизни и здоровью населения отсутствует. Движение поездов не останавливалось»,— сообщили в МЧС.