Расстрелявший попутчика саратовец получил 10 лет колонии

В Саратове вынесен приговор 52-летнему жителю Кировского района, который обвинялся в убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК.

Установлено, что 15 сентября 2020 года обвиняемый со своим 55-летним знакомым на автомобиле направились в один из районов Саратовской области. В дороге, на территории Федоровского района, между ними произошел конфликт, в ходе которого фигурант дела выстрелил из самодельно огнестрельного оружия калибра 9 мм в попутчика. Он произвел не менее четырех выстрелов в голову и тело. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Желая скрыть следы преступления, злоумышленник закопал тело погибшего и скрылся. Оружие и три патрона были найдены у обвиняемого при обыске.

На предварительном следствии и в суде мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Марина Ковалева