В Красноярске третий раз за месяц ввели режим «черного неба»

На территории Красноярска с 26 по 27 января ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.

«Для предупреждения ухудшения состояния здоровья жителям следует уделять особое внимание профилактическим мероприятиям, снижающим поступление в организм вредных химических веществ, в том числе ограничить в этот период пребывание на улицах города»,— говорится в сообщении ведомства.

Последний раз режим «черного неба» вводили в городе 21 января. Ранее неблагоприятные метеоусловия объявили на сутки 8 января.

Юлия Сасевич