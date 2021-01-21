В Красноярском крае ввели режим «черного неба»

На территории Красноярского края с 21 по 22 января будет действовать режим «черного неба». Как сообщается на сайте Среднесибирского УГМС, объявляются НМУ первой степени опасности.

«Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,— говорится в сообщении.

Последний раз режим «черного неба» в Красноярске вводили 8 декабря прошлого года. Затем его продлили до 2 января. Тогда региональное управление Роспотребнадзора рекомендовало жителям ограничить время пребывания на улицах.

Юлия Сасевич