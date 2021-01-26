Челябинцы стали чаще покупать авиабилеты без багажа

Покупатели авиабилетов из Челябинска стали чаще выбирать варианты авиаперелетов без багажа. Как сообщает сервис для путешественников Biletix, согласно аналитике ранних бронирований на первое полугодие 2021 года, доля продаж билетов, включающих опцию провоза багажа, снизилась с 58% до 48%.

Безбагажные перелеты из Челябинска в среднем на 30% дешевле (3571 руб.), отмечают авторы исследования. При этом стоимость путешествия с багажом снизилась на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в среднем до 5140 руб.