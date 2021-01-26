Три пациента с коронавирусом скончались в Удмуртии за сутки

В Удмуртии выявили 178 новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, скончались три инфицированных пациента — 66-летний мужчина и женщины 71 и 93 лет, сообщает оперштаб региона.

Среди заболевших 52 жителя Ижевска, по 25 граждан из Глазова и Завьяловского района, 14 — из Воткинска, 10 — из Игринского района, девять — из Дебесского района, семь — из Ярского района, по пять — из Сарапула и Можги, по четыре — из Кизнерского, Вавожского и Воткинского районов, три — из Кезского района, по два — из Алнашского, Глазовского, Шарканского и Юкаменского районов, по одному — из Якшур-Бодьинского, Можгинского и Красногорского районов. В их числе девять детей до 14 лет и 52 человек старше 65 лет. При этом 183 пациента вылечились от COVID-19.

Так, за все время в Удмуртии зарегистрировали 24941 случай заражения коронавирусом. Из них 331 закончился летальным исходом, 21096 человек выздоровели, остальные продолжают лечение, 134 гражданина находятся в тяжелом состоянии.