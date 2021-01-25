Курды заявили о готовящейся операции турецкой армии на севере Сирии

Ответственный за оборону в созданной курдами автономной администрации на севере Сирии Зейдан аль-Аси заявил, что Анкара готовит военную операцию на границе. По его словам, отряды вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) дадут отпор турецким войскам в случае их вторжения в курдские районы.

«Мы предупреждаем международное сообщество о том, что Анкара готовит военную операцию, которая может вылиться в новый конфликт в пограничных районах»,— сказал он (цитата по ТАСС)

Зейдан аль-Аси заявил, что колонна бронетехники проследовала через границу на север провинции Ракка. По его словам, Анкара создала две военных базы поблизости от города Айн-Иса, где находятся курдские отряды.

Военные действия вокруг города возобновились в конце прошлого года после того, как СДС отказалась вывести из этого района своих бойцов. Несколько атак поддерживаемых Анкарой формирований с целью захвата города были отражены курдами. Москва в конце декабря 2020 года официально заявила о размещении дополнительных сил военной полиции на севере Сирии в провинции Ракка.

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