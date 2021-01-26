Построение счастья в отдельно взятой стране

Правящая Коммунистическая партия Вьетнама открыла в Ханое свой 13-й съезд, участники которого утвердят стратегию развития страны на ближайшие годы и проведут кардинальное обновление высшего партийного и государственного руководства. Одна из последних стран мира, декларирующих верность идеалам социализма, стремится подтвердить эффективность своей модели, целью которой провозглашено создание к середине XXI века «процветающей и счастливой страны». Вьетнам, являющийся одной из самых быстро развивающихся стран в Азии, может записать в свой актив и отношения с бывшим агрессором — США. Эти отношения вышли на уровень «всеобъемлющего стратегического партнерства» и, как рассчитывают в Ханое, укрепятся при новом президенте Джо Байдене.

Открывшийся в понедельник 13-й съезд правящей Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), который продлится до 2 февраля, по традиции начался с посещения усыпальницы Хо Ши Мина — архитектора вьетнамского государства, создавшего Компартию в 1930 году, в эпоху Третьего Коммунистического интернационала.

После распада мирового коммунистического движения Вьетнам остается одним из пяти государств мира, реализующих идеи классиков марксизма в сочетании со своей национальной спецификой — вместе с Китаем, Северной Кореей, Лаосом и Кубой. При этом благодаря проведенным в стране либеральным экономическим реформам вьетнамская модель продемонстрировала свою эффективность, позволив уйти от жесткого госконтроля и встать на путь диверсификации и завоевания внешних рынков.

Накануне открытия партийного форума Вьетнамский институт экономики (ВИЭ) сообщил, что, по оценке его экспертов, рост ВВП страны в 2021 году достигнет 6,9%, что на 0,4 пункта выше целевого показателя 6,5%, ранее определенного правительством. При этом, по данным ВИЭ, в ближайшие десять лет ежегодный прирост ВВП должен выйти на уровень 7%. Подтверждением того, что это не дутые цифры, служат доклады международных финансовых институтов. Так, по оценке Всемирного банка, в текущем году экономический рост во Вьетнаме составит 6,8%. В свою очередь, банк HSBC предсказывает, что в 2021 году благодаря росту производства на высокотехнологичных предприятиях и притоку прямых иностранных инвестиций экономика Вьетнама вырастет на 7,6%.

Тонкая настройка и обновление стратегии развития станут одной из главных задач 13-го съезда КПВ, на котором помимо отчетного доклада генерального секретаря, президента СРВ Нгуен Фу Чонга будут рассмотрены среднесрочная и долгосрочная программы развития.

В проектах документов съезда отмечается, что к 2030 году — столетнему юбилею Компартии — Вьетнам должен превратиться в динамично развивающееся государство с современной промышленностью и доходами выше среднего мирового уровня. А к 2045 году, когда будет отмечаться другой юбилей — столетие провозглашения независимости, поставлена задача достичь показателей развитой страны с высоким доходом.

В ходе предшествовавшей съезду внутрипартийной дискуссии, которая продолжится и на партийном форуме, началось обсуждение концепции «процветающей и счастливой страны», которой Вьетнам должен стать к середине XXI века. Один из партийных идеологов, член высшего руководства центрального теоретического совета КПВ Фунг Хыу Фу объясняет включение в проекты документов 13-го съезда определения «счастье народа» так: «Эпидемия COVID-19 помогла нам хорошо понять, что высокий доход и высокие темпы экономического роста не могут приносить счастья: самое главное — мирная и счастливая жизнь населения». В свою очередь, коммунисты на местах внесли свои дополнения в понятие счастья, включив в него такие критерии, как удовлетворенность своей жизнью и здоровьем.

Тот факт, что накрывшая мир пандемия коронавируса пока почти не затронула Вьетнам, стал еще одним аргументом жизнеспособности его системы управления. Меры строгой социальной изоляции позволили 95-миллионному государству Юго-Восточной Азии, граничащему с Китаем, избежать эпидемии. Не располагающий средствами для массового тестирования Вьетнам сделал ставку на малобюджетный путь борьбы с COVID-19, предполагающий изоляцию очагов заражения и активную профилактику. В итоге к концу января общее число случаев заражения COVID-19 за все время пандемии составило чуть более 1,5 тыс. человек, а число смертных случаев всего лишь 35. Накануне партийного съезда было объявлено, что в феврале Вьетнам начнет испытание уже второй национальной вакцины Covivac (исследования первой вакцины Nanocovax стартовали в декабре прошлого года и продлятся до февраля).

Еще одной задачей съезда КПВ станет кардинальное обновление высшего партийного и государственного руководства страны, становящееся неизбежным в связи с происходящей в политической элите сменой поколений. Нынешнему генсеку ЦК КПВ, президенту страны Нгуен Фу Чонгу — 76 лет, премьер-министру Нгуен Суан Фуку — 66 лет, как и председателю Национального собрания Нгуен Тхи Ким Нган. В целом половина членов действующего состава политбюро старше 65 лет, когда руководители высшего звена должны уходить на пенсию. Впрочем, окончательный ответ на вопрос о том, в какой степени изменится кадровый состав руководящих органов партии и правительства и сколько в нем будет новых лиц, можно будет дать только через неделю, по завершении 13-го съезда.

Наконец, одной из задач партийного форума станет утверждение внешнеполитического курса страны, вынужденной балансировать между двумя великими державами и центрами силы, с которыми Вьетнам в разные годы находился в состоянии войны или вооруженного конфликта,— США и Китаем. Хотя Ханой и Пекин продолжают территориальный спор за острова Спратли в Южно-Китайском море, Китай остается крупнейшим поставщиком материалов и оборудования для переживающей бум обрабатывающей промышленности Вьетнама. Перевернута мрачная страница и в отношениях с бывшей страной-агрессором — США, дипотношения с которыми были установлены 25 лет назад. Поздравляя нового президента США Джо Байдена со вступлением в должность, президент Нгуен Фу Чонг и премьер-министр Нгуен Суан Фук выразили уверенность, что новая администрация в Белом доме укрепит американо-вьетнамские отношения, которые уже имеют статус всеобъемлющего стратегического партнерства.

Сергей Строкань