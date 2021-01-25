Белый дом призвал Россию освободить Навального и задержанных на несогласованных акциях

США призывают российские власти освободить Алексея Навального и задержанных на несогласованных акциях, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Я просто повторю наш призыв к российским властям освободить всех задержанных за осуществление их универсальных прав и немедленно и без условий освободить Алексея Навального»,— сказала Джен Псаки (цитата по «РИА Новости»).

Госпожа Псаки также заявила, что президент США Джо Байден оставляет за собой право принять меры против России тогда и так, как он посчитает нужным. Она добавила, что Джо Байден поручил разведсообществу и другим структурам провести расследование ряда последних событий, в том числе хакерской атаки через ПО SolarWind и отравлении Алексея Навального.

Ранее МИД России раскритиковал посольство США в Москве за сообщения в поддержку протестных акций. В ведомстве посоветовали зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, «заняться проблемами своих стран».

17 января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево при возвращении из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». По всей России 23 января начались несанкционированные акции в поддержку оппозиционера. По данным «ОВД-Инфо», в связи с акциями были задержаны 3711 человек.

Как на протесты в России отреагировали зарубежные СМИ, читайте в публикации “Ъ” «"Навальный — самый опасный враг Путина"».