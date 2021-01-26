Мошенники сыграли на приставке

Ажиотажем, возникшим вокруг новой игровой приставки PlayStation 5, появившейся на российском рынке в конце прошлого года, решили воспользоваться мошенники. Они предлагают на досках частных объявлений дефицитный товар дешевле, чем в среднем в интернете, но купить его можно, только оплатив с карты, привязанной к электронному кошельку, который требуется открыть. В итоге нехитрых действий карта через кошелек оказывается привязана к счету мошенников. Эксперты отмечают, что схема очень простая, но в условиях ажиотажа — рабочая.

О новой схеме мошенничества “Ъ” рассказали участники рынка. В ноябре Sony выпустила на рынок новую игровую приставку PlayStation 5, которая тут же стала сверхпопулярной и дефицитной. Магазины, торгующие электроникой, предлагают делать предзаказ на доставку игровой консоли, но не обещают получение ее в этом месяце. Перед Новым годом перекупщики, которым удалось приобрести приставку, продавали ее примерно вдвое дороже начальной цены. Так, при базовой стоимости 37,9 тыс. руб. и 46,9 тыс. руб. в зависимости от конфигурации, на досках объявлений в интернете ее предлагают купить по 70–80 тыс. руб.

Мошенники не замедлили воспользоваться ситуацией. Они предлагают на сайте частных объявлений продать приставку по цене выше номинальной, но ниже средней в интернете. Когда покупатель звонит такому «продавцу», мошенник предлагает завести электронный кошелек на одном из легальных ресурсов. К этому кошельку якобы будет привязана виртуальная карта покупателя, с которой и надо будет произвести платеж.

Под руководством злоумышленника покупатель заводит электронный кошелек, переводит на него деньги, сообщает об этом «продавцу», после чего покупателю приходит СМС с сообщением, что ему выпущена виртуальная карта, с номера, похожего на телефон сервиса электронного кошелька. Покупатель переводит деньги со своего кошелька на «свою» виртуальную карту, которая на практике оказывается картой мошенника. После этого мошенник исчезает.

Глава службы безопасности ГК «Элекснет» (входит в группу МКБ) Иван Шубин полагает, что максимальный интерес для мошенников схема может представлять, когда у покупателя особенно сильно желание быстрее купить дефицитный товар и при этом сэкономить. «Возможность выпуска виртуальной карты к кошельку — распространенная рыночная практика, поэтому сомнений не вызывает,— говорит он.— Но при реальном открытии кошелька операторы не шлют номера карт в СМС».

В компании RTM Group “Ъ” сообщили, что слышали о такой схеме — впервые она появилась в 2018 году. Тогда с ее помощью мошенники «продавали» автомобили. Сейчас она вернулась на фоне дефицита игровых приставок PlayStation 5. «Фанаты (в частности, PS) всегда были лакомой добычей мошенников. Тут работает в чистом виде социальная инженерия — человек сам открывает себе кошелек на легальном сайте, не проходит ни по каким ссылкам, переводит деньги себе на карту, все выглядит безопасно»,— говорят в RTM Group.

По словам гендиректора SafeTech Дениса Калемберга, схема не привязана к какой-то конкретной области или предмету покупки и будет работать везде, где есть ажиотаж и желание получить что-то быстрее и дешевле других. «К сожалению, метод защиты только один — думать, что делаешь, когда речь идет о деньгах»,— уверен эксперт.

Мошенники часто используют моменты ажиотажного спроса на те или иные товары, чтобы привлечь как можно больше покупателей «выгодным» предложением. Чаще всего, как и в схеме с онлайн-кошельками, мошенники стремятся увести пользователей с платформы, поскольку вне ее служба безопасности не может отслеживать их действия, указывают в «Авито». Именно поэтому ресурс блокирует отправку ссылок во встроенном мессенджере в приложении и на сайте «Авито», а при попытке отправить номер телефона сообщение удаляется и пользователь получает предупреждение о том, что это может быть небезопасно. Однако, добавляют там, пользователь может отправить номер повторно, если уверен в добросовестности продавца.

Максим Буйлов, Юлия Степанова